Підлітки перетворили двір музею політв’язнів в Тернополі у наркопритон

На території музею політв’язнів у Тернополі неповнолітні розважаються і навіть вживають наркотики.

Про це у Фейсбуці повідомила Helen Ferents.

“Територія Тернопільського музею політв’язнів. Місце, де вбивали і катували сотні, тисячі українців. Вся ця “краса” – в 20 метрах від відділу технічного нагляду міської ради. Зігнали щойно серед білого п’ятьох обкурених дітей з “пристроєм” для вживання наркотиків в руках. Підлітки заради забави били пляшки об стіни музею.

Скажіть, для чого нам муніципали, поліція? Для чого, як мінімум, ворота на території музею?! Чому вони завжди відчинені?

Як можна було перетворити місце страждань і пам’яті на засрану блатхату?!”, – запитує авторка допису.

У коментарях користувачі зазначають, що музей перебуває на балансі обласної ради. Тож відповідати за благоустрій цього місця мають керівники області.

“Музей на балансі обласної ради. Так пише Вікіпедія. Висновки робіть самі. Патріотизм – це дії, а не вишивана сорочка на праздник”, – ідеться в коментарях.