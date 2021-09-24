Підприємець Олег Юник: «Було дуже страшно, адже в якийсь момент я зрозумів, що зловмисники, швидше за все, налаштовані рішуче»

Ось уже тиждень Тернопільщина обговорює неадекватну поведінку молодого рекетира, який до смерті налякав родину відомого підприємця. Подейкують, що молодий злочинець мстить сім’ї за минулі образи. Але які? Цього не може збагнути ніхто. Відколи юнака взяли під варту, ця історія набула чималого розголосу. Ще б пак, хлопчина – син та онук відомих у Тернополі бізнесменів, які користуються впливовим авторитетом і свого часу в Тернопільській міській раді та обласній адміністрації займали не останні посади.

«Підозрюваних взагалі не було»

Сім’я Юників серед тернополян зарекомендувала себе як чесна, добропорядна родина, яка прозоро веде свій бізнес і в якої ніколи не було жодних проблем ні з клієнтами, ні з продавцями. Декілька місяців тому сталася пожежа в одному з їхніх кіосків. Тоді ніхто не міг подумати, що це підпал. Згодом згорів ущент і другий. А далі розпочалося найжахливіше: на мобільний телефон родини почали надходити дивні повідомлення з вимаганням великої суми коштів, дзвінки від невідомих людей, які російською мовою попереджали про наслідки, які можуть загрожувати життю та здоров’ю найрідніших.

12 вересня представники правоохоронних органів затримали одного зі зловмисників, ним виявився 25-річний лікар-уролог Богдан Корильчук. Як з’ясувалося, це онук колишнього керівника обласної Держфінінспекції та ексдепутата Тернопільської міської ради упродовж шести скликань, власника ТДВ «Зелене господарство» Івана Панця. Ще двох затримали наступного дня та оголосили підозру в залі суду, тут їх і взяли під варту. Однак встановили й суму застави, вона сягала 181 600 грн. для кожного. За декілька годин ця подія обросла багатьма плітками та підозрілими фактами. Хтось звинувачує сім’ю Юників у чорному піарі, хтось приписує родинні зв’язки та партнерство між жертвами та злочинцями, а хтось пліткує про наклеп на сім’ю Корильчуків. Що з цього правда, а що – ні, розбиралися наші журналісти. Аби пролити світло на всю ситуацію, ми поспілкувалися з Олегом Юником та його дружиною.

– Наш сімейний бізнес розпочався у 1999 році. Я почав працювати, коли закінчив інститут, до цього всім займалися мої батьки. Це виробництво м’ясних продуктів. Ми почали працювати над розширенням і розвитком мережі в Тернополі. На даний час вона налічує більш ніж 15 фірмових торгових точок у нашому місті. Коли я одружився, Христина також почала працювати з нами. Жодних партнерів ми не мали і не будемо мати, працюємо лише сім’єю. Наша робота полягала у тому, щоби кожен клієнт, який купує в нас продукцію, був задоволений і повертався до нас ще. Це була робота не одного року, і коли почалися підпали, ми ламали голову над тим, перед ким могли завинити, що й кому не сподобалося, адже позитивні відгуки чули щодня, – розповідає підприємець Олег Юник.

Зі слів чоловіка дізнаємося, що на початку літа виникла пожежа в одному з кіосків. Сім’я хотіла вірити, що це лише нещасний випадок, щось не так із засобами електромережі. Згодом підпалили й другий магазин, після чого й почалися погрози родині.

– Насправді ми не розуміли, в чому справа. Були думки з приводу замикання, але камери відеоспостереження зафіксували, як невідомий чоловік ллє якусь речовину і кіоск спалахує. Але перед ким ми завинили, думок не було. Через декілька днів після другого підпалу до мене почав телефонувати чоловік і погрожував, писали повідомлення з погрозами. Ось тоді справді стало страшно. Наша фірма не мала конфліктів навіть із конкурентами, ми нікому не заборгували, тому, хто б це міг бути, в голову не приходило, – дивується пан Олег. – На мій особистий номер телефону зателефонував чоловік і сказав, що у мене є час, аби підготувати 250 тисяч доларів. Перевести я їх повинен не на картку чи рахунок, а в електронну валюту (біткоїни). Повідомили, якщо я цього не зроблю, бізнес буде горіти, а мої близькі люди почнуть страждати. Через чотири дні зателефонували до Христини і почали погрожувати їй. Сказали, щоб я готував гроші, інакше будуть вживати заходи щодо власної справи і родини. Було дуже страшно, адже в якийсь момент я зрозумів, що ці люди, швидше за все, налаштовані рішуче, але хто це, не міг збагнути.

«Певен, що родина Богдана шокована його діями»

Чоловік каже, що на бізнес міг махнути рукою, але під загрозою стояло благополуччя і життя родини. Погрози були з грубим натиском від зловмисників.

– До правоохоронних органів ми звернулися після першого підпалу, написали заяву, але ніхто не міг подумати, що це зайде так далеко. Шукали серед клієнтів, серед підозрілих осіб. Після другого підпалу за справу взявся департамент зі стратегічних розслідувань, за це їм окрема дяка, адже вони інтенсивно взялися за роботу і за кілька місяців результат нас шокував. Як виявилось, це були троє осіб: один головний, який давав вказівки, і двоє його спільників. Раніше з цими людьми ми не конфліктували, у нас не було непорозумінь і дружніх стосунків. Щоби ви розуміли, коли нам повідомили, хто за цим усім стоїть, ми були шоковані, адже Богдана ми з дружиною знали. І знаючи можливості його сім’ї, стало вдвічі моторошніше, адже він може вийти сухим із води. Ні для кого в Тернополі не секрет, чий він онук, і всі прекрасно знають, що гроші, на жаль, у нашій країні вирішують дуже багато. Але моя сім’я постраждала і ми зробимо все для того, щоби винні були покарані. Я готовий боротися, адже такого не має бути ні в Тернополі, ні в Україні. Такі дії потрібно жорстко присікати. Я певен, батьки Богдана і його дідусь шоковані побаченим. Однак, напевне, варто задуматися над вихованням молодого чоловіка, який сам повинен відповідати за свої дії, а не надіятися на гроші, які все вирішать, – каже Олег Юник.

Головного підозрюваного Богдана Корильчука затримали у неділю, 12 вересня. У квартирі було проведено обшук. І факти свідчили, що саме він та двоє його спільників погрожували сім’ї Юників та вимагали велику суму коштів. Справу передали до Тернопільського міськрайонного суду, де суддя вирішила встановити суму застави у розмірі 181 600 гривень. Адвокат потерпілої сторони просив суд збільшити розмір застави до 6 мільйонів, однак суддя відмовила. На думку сім’ї Юників, якби застава становила 6 мільйонів, відкупити хлопця було б складніше, і за 2 місяці, проведених у СІЗО, Богдан Корильчук змінив би своє ставлення і до батьківських грошей, і до людей у цілому.

– Ми боїмося, що за нього внесуть заставу, він вийде на волю і справу будуть затягувати. Хворіти буде суддя, адвокат, його взагалі можуть вивезти з країни, і покарання не буде. Або всю вину перекладуть на його спільників, а Корильчук вийде сухим із води. Ми будемо боротися, подаватимемо апеляцію, – підсумував Олег Юник.

«Дорога автівка, охоронець та водій – так жив молодий уролог»

Про особисте життя підозрюваного подейкують цікаві факти. Ми розшукали знайомих Богдана Корильчука, з належних міркувань прізвище на ім’я не називаємо. Розповідають, що у школі це був хлопець не дуже примітний, мав свою компанію, але нічого особливого за ним не помічалося. Навчався наче у Тернопільському медичному університеті і вже там зарекомендував себе, як «золота молодь». У нього швидко з’явилася автівка з особистим водієм, згодом говорили, що Богдан оплачував собі й особистого охоронця. Любив нічне життя, а згодом перебрався до столиці. Спочатку наче хотів працювати за спеціальністю, але щось у нього не склалося і він повернувся до Тернополя. Стало відомо, що юнак не соромився жити на широку ногу, однак таке життя привело до величезної суми грошей, яку Богдан взяв у борг і не віддав. Тоді дану ситуацію «закрили» його батьки.

– Я не можу сказати про мотив Богдана, адже він нам не відомий. Ми з ним не мали конфліктів. Так, були знайомими, не можу сказати, що друзями. У нас просто є спільні знайомі. Наші стосунки не були близькими. Чому він вирішив, що нас можна шантажувати, не відомо, – каже дружина підприємця Христина Юник.

Жінка хоче звернути увагу на судовий процес, який відбувся щодо обрання міри запобіжного заходу.

– Багато представників ЗМІ хотіли потрапити до судової зали, адже наша справа набула чималого розголосу. Однак суддя не взяла цього до уваги, хоча до суду надходили клопотання. Судове засідання пройшло в маленькому залі. Є підозра, що на суддю могли впливати ще до процесу. Сума вимагання сягала 6 мільйонів гривень, а застава склала 181 тисячу. Це справді смішно, адже для його родини це не гроші. Ми хотіли, щоби підозрюваний залишився під арештом, поки йде слідство. Рішення суду, на мій погляд, не є обґрунтованим. Нам дзвонили, писали, нам було страшно спати і виходити на вулицю. Ми пережили нервові потрясіння, і кожен день для нас проходив дуже важко. Єдина ніч, коли я спала спокійно, це 12 вересня, коли нам стало відомо, що зловмисників затримали. Ми дізналися, що це Богдан, у неділю, для нас це було неочікуваною новиною, адже у нас не було підозр, кому ми б могли перейти дорогу, а про нього навіть і згадки не було. Ми надіємося на апеляційний суд та ЗМІ, які допоможуть нам, і ця справа просто так не затихне, адже подібні дії є протизаконними. Ми сподіваємося, що законність судової влади за гроші купити не можна! – зазначила Христина Юник.

Коли дана публікація готувалася до друку, нашим журналістам стало відомо, що Богдана разом із двома спільниками випустили на волю, адже за них було внесено заставу у повному розмірі. Побоювання сім’ї Юників, на жаль, справдилися, однак родина подала апеляцію, котра має відбутися з дня на день. Ми слідкуватимемо за цією справою та повідомимо свіжі новини з перших вуст.



