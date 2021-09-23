18:01 | 23.09.2021
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Сказано—зроблено: школа у Буцневі навчальний рік розпочала з новим дахом 

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У школі села Буцнів Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, замінили дах. Попередній був старий та протікав. 

Проблема існувала вже давно, адже старій покрівлі вже 80 років, тому звертався і педагогічний колектив, і батьки, і мешканці села, щоб допомогти, посприяти ремонту покрівлі і минулого року була виготовлена проектно-кошторисна документація, — говорить Андрій Галайко, Великоберезовицький селищний голова.

Оновили покрівлю за кошти на соціально-економічний розвиток, які були виділені з ініціативи Івана Чайківського. 

Даний об’єкт був першочерговий, який ми прийняли для себе, своєї команди, який потрібно було зробити, тому що дах дійсно знаходився в аварійному стані. Ми два рази в період літа приїжджали сюди, дивились, як відбувається хід робіт. Відповідно, дітки пішли 1 вересня в школу вже з новим дахом,— розповідає  Іван Чайківський, народний депутат України.

 

– Наше завдання зробити так, щоб навчання цих дітей було комфортне, щоб вчителі працювали з радістю— наголошує Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

 

Зараз у школі навчаються 107 учнів. Марія Дмитришин, заступниця директора з навчально-виховної роботи цієї школи розповідає, попередній дах прогнив та протікав, тому новій покрівлі тут надзвичайно радіють. 



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