Сказано—зроблено: школа у Буцневі навчальний рік розпочала з новим дахом 

У школі села Буцнів Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, замінили дах. Попередній був старий та протікав.

– Проблема існувала вже давно, адже старій покрівлі вже 80 років, тому звертався і педагогічний колектив, і батьки, і мешканці села, щоб допомогти, посприяти ремонту покрівлі і минулого року була виготовлена проектно-кошторисна документація, — говорить Андрій Галайко, Великоберезовицький селищний голова.

Оновили покрівлю за кошти на соціально-економічний розвиток, які були виділені з ініціативи Івана Чайківського.

– Даний об’єкт був першочерговий, який ми прийняли для себе, своєї команди, який потрібно було зробити, тому що дах дійсно знаходився в аварійному стані. Ми два рази в період літа приїжджали сюди, дивились, як відбувається хід робіт. Відповідно, дітки пішли 1 вересня в школу вже з новим дахом,— розповідає Іван Чайківський, народний депутат України.

– Наше завдання зробити так, щоб навчання цих дітей було комфортне, щоб вчителі працювали з радістю— наголошує Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Зараз у школі навчаються 107 учнів. Марія Дмитришин, заступниця директора з навчально-виховної роботи цієї школи розповідає, попередній дах прогнив та протікав, тому новій покрівлі тут надзвичайно радіють.





