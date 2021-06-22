14:27 | 22.06.2021
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Тернопільщина 

Селище Коропець, що на Тернопільщині, тиждень святкуватиме своє 600-річчя

tata 0 Views Прокоментуй!
Вже в липні у Коропецькій ОТГ Чортківського району Тернопільської області планують масштабне святкування.

Так, цього річ минає 600 років з часу першої письмової згадки про селище Коропець. З цієї нагоди тут вже напрацьовують план святкових заходів та готові втілити в життя цікаві ідеї.

«Серед тижня відбулось засідання організаційного комітету святкування знаменної дати 600 річчя від першої писемної згадки Коропця. Обговорили робочі моменти програми заходів які пройдуть з 12 по 18 липня 2021 року, узгодили плановані події, нюанси…

Усіх небайдужих та креативних запрошуємо з своїми ідеями, задумами та планами для втілення знакового проекту святкування події. Разом мріємо, діємо і втілюємо в життя задумане», — йдеться на сторінці Коропець-ІНФО в соцмережі «Фейсбук».

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