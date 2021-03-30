Що заробив за рік міський голова Чорткова?

31 березня завершується термін подання щорічних декларацій службовців усіх рівнів. Свою декларацію про доходи за 2020 рік оприлюднив і міський голова Чортківської громади Володимир Шматько, пише “Номер Один“.

У порівнянні із 2019-м роком статки мера другого за величиною міста Тернопільщини не зросли. В його власності залишається той самий будинок площею 168,3 кв. м в селі Біла та земельна ділянка під ним площею 662 кв.м.

Дещо менше Володимир Петрович отримав і заробітної плати – всього 390 656 гривень за рік, що на майже 2 тисячі менше, ніж попереднього року.

Дружина мера Мар’яна Миколаївна, перебуваючи в декретній відпустці, отримувала тільки допомогу при народженні дитини.

Зате у Володимира Шматька зросли готівкові заощадження: 90 тисяч у гривні (було 70 тисяч у 2019-му); 8 тисяч доларів США (було 6 тисяч); 3700 євро (було 1000 євро). При цьому нагадаємо, що у 2019-му році Володимир Петрович отримав 500 тисяч гривень від ТОВ МК ТРК ICTV, за які, очевидно, і поповнив сімейні заощадження.

Транспорт у володінні мера Чорткова також не змінився – все той же ВАЗ 2121 1985 року випуску.