У Тернопільській районній лікарні збільшили кількість місць для хворих на COVID-19

У Тернопільській районній лікарні збільшили кількість місць для хворих на коронавірус до 70, пише Суспільне.

Медичний директор Тернопільської районної лікарні Роман Балабан каже, що у закладі з початку карантину було 45 ліжок, потім 55, сьогодні є 70 ліжок для хворих на COVID-19.

У лікарні перебуває 60 пацієнтів з коронавірусом. На сьогодні у медзаклад госпіталізують у разі крайньої потреби. З 60 пацієнтів Тернопільської районної лікарні – 6 перебувають в реанімації та 3 – на апаратах ШВЛ.

В закладах охорони здоров’я області на стаціонарному лікуванні перебуває 1 419 осіб, серед них – 1 384 дорослих та 35 дітей. Всього на кисневій підтримці – 989 осіб, це на 1,4 % більше, ніж за попередню добу. Про це розповіла начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, вільних ліжок для хворих на COVID-19 на сьогодні – 954. Кількість ліжкомісць всього у лікувальних закладах області – 4 766.