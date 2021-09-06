Шукали більше місяця: житель Тернопільщини потрапив в трудове рабство на Херсонщині

Чоловік з Тернопільської області потрапив у трудове рабство на півдні України. Родичам довелося платити за нього викуп.

Як стало відомо, краянина Віталія Харчука розшукували півтора місяці. Чоловік поїхав працювати в Кирилівку і зник по дорозі до Мелітополя ще 16 липня, пише «РІА Мелітополь».

Сестра зниклого чоловіка повідомила про це в поліцію. До пошуків підключилися і волонтери.

Однак розшукати його в Мелітополі і околицях не вдалося.

Як виявилося, Віталій Харчук був вивезений в село в Херсонській області і потрапив в рабство. Там його, разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Чоловікові вдалося попросити у когось із селян телефон і додзвонитися рідним.

Родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію, а поїхали в херсонське село, де за грошову винагороду, забрали Віталія додому.