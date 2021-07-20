Скандал довкола “Файного міста”: “Сила Людей” Тернополя засуджує виступи російських гуртів у нашій громаді

Днями націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль «Файне місто» декількох російських гуртів.

У зв’язку з цією ситуацією, команда політичної партії “Сила Людей” оприлюднила заяву щодо участі російських гуртів у фестивалі «Файне Місто»

Ми раді, що після довготривалих карантинних обмежень місто повертається до насиченого культурного життя і така велика й позитивна музична подія відбудеться!

Однак, ми засуджуємо виступи російських гуртів у нашій громаді на сьомому році російсько-української війни.

У час війни мова, культура та історія – це різновид зброї, стратегічно більш руйнівний за кулемети, танки чи літаки.

Вважаємо, що популяризація мови країни-агресора, особливо серед молоді, є загрозою національної безпеки України. Розуміючи це, влада Росії свідомо не перешкоджає поїздкам в Україну навіть так званих «опозиційних» музикантів і співаків.