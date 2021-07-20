Скандал довкола “Файного міста”: “Сила Людей” Тернополя засуджує виступи російських гуртів у нашій громаді
Днями націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль «Файне місто» декількох російських гуртів.
У зв’язку з цією ситуацією, команда політичної партії “Сила Людей” оприлюднила заяву щодо участі російських гуртів у фестивалі «Файне Місто»
“Незабаром у Тернопільській громаді відбудеться довгоочікуваний музичний фестиваль «Файне Місто».
Ми раді, що після довготривалих карантинних обмежень місто повертається до насиченого культурного життя і така велика й позитивна музична подія відбудеться!
Однак, ми засуджуємо виступи російських гуртів у нашій громаді на сьомому році російсько-української війни.
У час війни мова, культура та історія – це різновид зброї, стратегічно більш руйнівний за кулемети, танки чи літаки.
Вважаємо, що популяризація мови країни-агресора, особливо серед молоді, є загрозою національної безпеки України. Розуміючи це, влада Росії свідомо не перешкоджає поїздкам в Україну навіть так званих «опозиційних» музикантів і співаків.
Цьогорічний фестиваль «Файне Місто» проводиться за підтримки Тернопільської міської ради, а також внесений до переліку заходів, яким Тернопільською державною адміністрацією надається сприяння у рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України та Дня державного прапора.
У рамках головних святкувань України виступи колективів з країни-окупанта, на нашу думку, є провокацією.
Зважаючи на вище зазначене, «Сила Людей» Тернополя ЗАКЛИКАЄ:
1. Організаторів фестивалю Faine Misto festival скасувати участь російський колективів.
2. Тернопільського міського голову Сергій Надал бути послідовним у відстоюванні й захисті української мови і, після своєї нещодавньої заяви про необхідність закриття кордонів з Росією, зайняти принципову позицію й не допустити виступи російських виконавців на українському фестивалі в Тернополі.
3. Тернопільська обласна рада і Тернопільська обласна державна адміністрація вчинити усі можливі дії з недопущення участі російських гуртів в масштабному заході і до якого прикута увага українців.
4. Головних спонсорів та партнерів фестивалю, а саме: компанії Київстар, Опілля, ARS.UA, АВАКС ПРОФ та інші – звернутись до організаторів фестивалю з вимогою виключити з програми виступи російських гуртів”, – йдеться у заяві.