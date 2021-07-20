У Сереті знайшли тіло мешканця Чортківщини, що зник напередодні

У річці Серет знайшли тіло жителя села Угринь Заводської громади Чортківського району.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 18 липня, орієнтовно о 14:00, чоловік вийшов з дому та зник.

Згодом його речі та одяг знайшли на березі річки. Запідозривши лихо, 19 липня працівники поліції звернулися до служби порятунку з проханням почати пошуки.

Наступного дня, о 9:50, у воді, неподалік місця зникнення, водолази виявили тіло розшукуваного. Чоловік був без ознак життя. Ймовірна причина смерті – утоплення.

Зазначимо, що з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 20 людей, з них 3 – неповнолітні.