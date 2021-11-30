“Тернопіль може стати транспортним хабом завдяки новій об’їзній дорозі”, – Володимир Труш

У Тернополі реалізовують один з наймасштабніших за останні 20 років інфраструктурних проєктів з капітального ремонту об’їзної.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш пояснив важливість ремонту об’їзної для комфорту мешканців Тернополя і з точки зору економічних перспектив всієї області.

“Дорогу М-30 Стрий – Ізварине називають Дорогою єдності. Дійсно вона має стратегічне, як політичне, так і економічне значення для всієї України. Нова об’їзна Тернополя це частина траси, що фактично з’єднує Україну. Вона має величезне значення для Тернопільщини. По-перше, зменшує навантаження великогабаритного транзитного транспорту на тернопільські дороги. По-друге, Тернопіль має всі шанси стати транспортним хабом та логістичним центром. Це позитивно вплине на розвиток області”, – пояснює Володимир Труш.

Тернопільська об’їзна є частиною найдовшої в Україні міжнародної траси — М-30 Дорога Єдності”. Траса сполучає Львівську і Луганську області і має загальну протяжність близько 1400 км. Це проєкт президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво»