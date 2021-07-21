«Та дівчинка ще досі мені перед очима»: батьки дивилися телевізор, а 2-річна Соломійка горіла

15 липня у селі Романівка трапилася страшна трагедія. Під час пожежі загинула маленька дівчинка. Ця дитина була з багатодітної родини уродженців Закарпаття, села Великий Березний. Тітка дівчинки Рита Сурма повідомила, що малечу звали Соломія.

«Та дівчинка, що згоріла, ще досі мені перед очима»

Масштабна пожежа сталася на подвір’ї сім’ї Келеш. Родина проживала при в’їзді у село Романівка. Бездиханне тіло маляти пожежники виявили під ліжком у підсобному приміщенні, яке батьки обладнали під житлову кімнату і куди самовільно провели освітлення.

Мешканка Романівки Ольга Тернопольська бачила пожежу і розповіла тернопільським журналістам свої враження від побаченого: «Побачили, що валить чорний дим. Запанікували. Треба викликати пожежну. Почали всі кричати, вони повибігали з хати. Та дівчинка, що згоріла, ще досі мені перед очима. Була така, як намальована».

«Я подумав, що це якась лялька»

Гасінням пожежі займалася місцева пожежна команда Ласковецької частини та черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону. Володимир Якимишин, один із рятувальників Ласковецької пожежної частини, повідомив, що полум’я гасили майже годину.

– Коли пожежу майже погасили, то я жителів Романівки попросив допомогти витягнути диван. Його було тяжко погасити, там ще були якісь перини, пір’я. Ми диван перевернули, з однієї та другої сторони погасили, а коли ще раз перекинули і я вже почав гасити там, то побачив, що щось лежить. Подумав, що це якась лялька, обернувся в другу сторону і далі гасив. А коли оглянувся ще раз, дивлюся, що це дитина, – каже пан Володимир.

Ймовірно, що причиною пожежі є коротке замикання

Хатина Келешів виглядала не досить привабливою. Стара дерев’яна будівля, оббита килимами.

– Таку вони собі зробили будку, оббили килимами, принесли диван, зробили місце для тимчасового проживання. У Романівці проживала сестра Келешів – Олена, тому вони приїхали до неї в гості. Я 15 липня з ними спілкувався, то сказали, що похоронять дитину і будуть їхати до себе у Великий Березник, – розповів сусід Келешів Антон Цвігун.

– У родині є 9 дітей. Усі вони офіційно зареєстровані. Хата, в якій сім’я проживала, була взята під виплату. Причини загоряння стануть відомі після проведення експертизи. За попередньою версією, ймовірно, будинок загорівся у зв’язку з коротким замиканням. У той час, коли зайнялась пожежа, одні діти відпочивали на річці, інші – гралися на подвір’ї, маленька Соломійка бавилась сама, а батьки дивилися телевізор у кімнаті поруч, – повідомив керівник сектора комунікації головного управління Національної поліції в області Сергій Крета.

Поліцейські внесли пожежу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 115 статтею Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок. Під час досудового розслідування слідчі встановили факт злісного невиконання обов’язків батьками по догляду за своєю дитиною – стаття 166 ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.



