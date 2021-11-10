Тернопільські рятувальники висадили близько 8 тисяч дерев

Особовий склад Головного управління ДСНС у Тернопільській області та 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС на чолі з начальником Головного управління Віктором Маслеєм долучились до акції «Створюємо ліси разом», яка проходить в рамках програми Президента «Зелена країна».



Рятувальники висадили близько 8 тисяч саджанців червоного дуба на території Бережанського лісництва поблизу сел. Надрічне.

Головна мета програми – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів і висадити один мільярд дерев. Ліс – це свіже повітря та чисте довкілля, завдяки якому зберігається біорізноманіття.