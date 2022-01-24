Тернопільщина в «помаранчевій» зоні

За даними МОЗ, станом на 24 січня Івано-Франківська область перейшла в «червону» зону, 10 областей, серед яких і Тернопільщина, перебувають в «помаранчевій» зоні, решта регіонів та Київ – у «жовтій».

За рішенням комісії ТЕБ та НС щодо ситуації з розповсюдженням COVID-19, яка відбулася у п’ятницю, 20 січня, у школах та садочках, де виявлені хворі на коронавірус, групи та класи закриватимуть на карантин, а приміщення усіх навчальних аудиторій мають часто провітрювати. Також будуть відсторонені від роботи ті працівники, котрі не зробили вакцинацію.

Зважаючи на складну епідситуацію, в області у посиленому режимі працюють 43 рейдові групи, які перевірятимуть ковід-сертифікати та дотримання карантинних вимог.

Поліцейські разом з представниками Держпродслужби та органів місцевого самоврядування й надалі здійснюватимуть перевірки у різних сферах діяльності щодо дотримання працівниками та відвідувачами необхідних вимог протиепідемічної безпеки. Щодня здійснюється понад чотири сотні таких перевірок.

З початку року правоохоронці вже оформили понад сотню адміністративних протоколів за порушення, вчинені власниками та працівниками розважальних та торгівельних закладів, інших установ, перевізниками.