Тернопільські поліцейські підозрюють киянина у шахрайських діях, пов’язаних з обміном грошей

Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника, котрий шляхом обману під час обміну валюти заволодів дев’ятьма тисячами гривень. Подія трапилася наприкінці минулого року в обласному центрі в обмінному пункті, що по вулиці Клима Савури.

Зі слів касирки, невідомий чоловік підійшов до віконечка перед самим закриттям обмінного пункту. Спочатку дав шістнадцять тисяч гривень, тоді додав ще десять тисяч начебто для обміну на євро. Щойно жінка стала перераховувати гроші, як невідомий передумав і попросив віддати йому назад гривневу суму, але обміняти на купюри по 500 гривень. Спантеличена касирка знову стала перераховувати кошти. Словом, зловмисник так морочив жінці голову, що та врешті повернула не тільки його кошти, а й помилково віддала з каси ще дев’ять тисяч гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Тернопільського районного управління поліції з’ясували, що до шахрайства причетний 22-річний житель Києва. Йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 ККУ.

Тривають слідчо-оперативні заходи.