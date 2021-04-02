На Тернопільщині відремонтували дитячий садок за 7 мільйонів гривень

Майже за 7 мільйонів гривень в Теребовлі відремонтували дитячий садок. Гроші виділили за програмою “Велике будівництво”, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Завідувачка дитсадка Людмила Немира каже, що в садку замінили дах, утеплили фасад і добудували спортивний зал. За її словами, садочок збудований понад 50 років тому:

“Була велика проблема, що в нас дуже протікав дах, був старий шифер, в нас повністю відкололася котельна веранда. Була колись також веранда – ігрова для маленьких діток, але вона настільки осіла, що повністю фундамент весь зруйнувався і вона відстала від приміщення”.

Завідувачка розповіла, в дитсадок ходять 156 дітей, працюють 14 педагогів.

“Велике будівництво” – це програма президента України. За цієї програмою будують та ремонтують школи, дитсадки, дороги, спортивні та культурні об’єкти. Цьогоріч з держбюджету на “Велике будівництво” виділили 120 мільйонів гривень, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш.