У Тернополі з 12 квітня можуть закрити всі заклади харчування

У разі погіршення епідситуації у Тернополі, з 12 квітня 2021 закладам громадського харчування буде заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях.

Натомість, буде дозволено надавати послуги громадського харчування на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос. Відповідне рішення було прийняте на засіданні міського оперативного штабу.

Тож з метою забезпечення права суб’єктів господарювання на працю, дано доручення відповідним підрозділам міської ради, у разі звернення представників закладів громадського харчування, оформити необхідні документи на роботу літніх майданчиків впродовж декількох днів.

До слова, на засіданні штабу також було наголошено, що торговельні заклади міста (у тому числі ТРЦ) можуть обслуговувати населення виключно за умови забезпечення перебування в приміщенні не більше, ніж 1 відвідувача на 10 кв. м. площі, за наявності відповідного маркування для перебування в черзі, з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також за умови виконання інших санітарних і протиепідемічних заходів.