Тернополянка встановила чотири світових рекорди з пауерліфтингу

17-річна спортсменка з Тернополя встановила чотири рекорди на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Румунії.

17-тирічна Марія Полянська – також абсолютна чемпіонка світу серед дівчат у 10 вагових категоріях. Дівчина змагалася з півсотнею спортсменок в Румунії. Про це розповідає “Суспільне”.

Зараз, повернувшись до Тернополя, дівчина продовжує тренуватись, та готуватись до наступних змагань.

«Вага в мене з присяду була 160 кг, бо це був рекорд. З тяги було по 150. Ми хотіли поставити в жимі, але спроба була невдала. Також вийшло в сумі поставити рекорд і зайняти перше місце в абсолюті серед дівчат», – розповіла дівчина.

Тренер спортсменки Ігор Лисий каже, що попередні рекорди спортсмени не могли побити впродовж кількох років:

«Встановили рекорд світу в присіданні – 160,5 кг. Цей рекорд приблизно стояв 3 роки. Він належав американці. Далі був жим штанги лежачи. Теж пробували встановити рекорд світу, не вдалося. Після того була станова тяга. В становій тязі 150 кг Марічка подолала. Це був рекорд світу й одночасно рекорд Європи. І ця сума трьох вправ дала можливість також побити рекорд в сумі триборства. По становій тязі рекорд стояв 10 років. Його ніхто не міг побити. І от Марічка приїхала і це зробила».

На цих змагання Марія Полянська стала абсолютною чемпіонкою світу.

«Абсолютне чемпіонство в нас визначається за формулою IBF. Там йде співвідношення піднятої ваги до ваги спортсмена, це множиться на коефіцієнт і визначається серед всіх чемпіонів по кожній віковій групі. Визначається сильний спортсмен. В нас такої цілі не було. Серед дівчат вона сама сильна у світі», – додав тренер дівчини.