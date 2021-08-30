14:27 | 30.08.2021
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Тернопільщина 

Тернополянка виборола срібну медаль на чемпіонаті світу

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Тернополянка Руслана Муравська здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який тривав з 23 по 28 серпня у Любліні (Польща). Про це повідомив Тернопільський регіональний центр Інваспорт”.

Це 4- й чемпіонат світу серед спортсменів з порушеннями слуху. У змаганнях брало участь 330 спортсменів з 41 країни.

Як йдеться у повідомленні, у складі національної дефлімпійської команди України змагалася майстер спорту України Руслана Муравська (2000 р.н.), яка в стрибках у висоту з результатом 1.67 м завоювала срібну нагороду.

Готував спортсменку до змагань заслужений тренер України Михайло Васірук.

 
 

Джерело: Тижневик “Номер один”

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