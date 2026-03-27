Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Ігор Ніздропа з Тернопільщини

1 рік і 9 місяців Ігор Вікторович Ніздропа із Великих Гаїв вважався зниклим безвісти, повідомляє селищний голова Олег Кохман.

Сьогодні отримали інформацію про те, що чоловік загинув.

Увесь час невідомості про чоловіка родина жила надією. Щодня і щомиті чекали на омріяний дзвінок від свого захисника.