У Чорткові планують виставити на продаж відділення переливання крові

У Чорткові виставлять на продаж відділення переливання крові з господарськими спорудами загальною площею 634,5 кв.м.

Чортківська міська рада має намір продати на аукціонах чотири об’єкти нерухомості:

1 Житлове приміщення, загальною площею 57,1 кв.м за адресою м.Чортків, вул. Степана Бандери,2/4.

2. Будинок (відділ переливання крові) з господарськими будівлями та спорудою, загальною площею 634,5 кв.м, за адресою м.Чортків, вул. Степана Бандери, 50.

3. Комплекс господарського двору загальною площею 43,7 кв.м, за адресою: м.Чортків, вул. Монастирська,9.

4. Будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 61,0 кв.м., в с. Пастуше, вул. Шевченка,17.

Для оцінки даних об’єктів Чортківська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії необхідні документи, з переліком яких можна ознайомитися за адресою: Чортківська міська рада кабінет №16, вул. Тараса Шевченка,21, м.Чортків або за телефоном (03552) 2-03-85.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу міської ради за адресою: м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, каб. 5 (з відміткою «На конкурс») за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу. Останній день подачі заяв – 30 липня 2021 року о 16.00.

Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, рецензію на звіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

Конкурс відбудеться 5 серпня 2021 року о 10.00 за адресою: 48501, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, каб. 16, тел. для довідок: (03552) 20-38, пише видання Чортків.онлайн.