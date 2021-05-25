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Тернопільщина 

У школах Тернопільщини дітей харчуватимуть за сучасним меню від Євгена Клопотенка

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Школярі харчуватимуться за новим меню Тернопільщині

В Україні триває реформа шкільного харчування. У її рамках презентували оновлене шкільне 4-тижневе меню.

Створювала сучасне, корисне і водночас смачне меню робоча група під керівництвом популярного шеф-кухаря Євгена Клопотенка і команди проєкту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ. Прор це розповіли у  МОН.

Впровадити нове меню планують у школах України, зокрема і Тернопільщини, з 1 вересня наступного навчального року.

Меню містить 160 страв, які будуть використовувати залежно від кратності харчування для кожного окремого закладу освіти. Раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

«У меню шкільних їдалень з’являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів та м’яса в раціоні. До меню додаються покрокові рецепти та технічні картки, що значно полегшить роботу працівників шкільних їдалень», – поділився Євген Клопотенко.

Мінекономіки уже підготувало та затвердило низку нормативно-правових актів, що впроваджують нові процедури організації безпечного харчування в закладах освіти.

Наступним важливим кроком реформи буде імплементація змін на місцях, впровадження системи контролю, продовження модернізації харчоблоків та популяризації культури здорового харчування в суспільстві.

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