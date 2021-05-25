На Тернопільщині розпочали ЗНО з англійської мови

ЗНО з англійської мови розпочалося на Тернопільщині. В області на нього зареєструвалися 3 233 особи, розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шайнюк.

За його словами, сьогодні в області задіяли 12 пунктів тестування. В Тернополі один із найбільших – у 26 школі. Там – 20 аудиторій, про це розповіла працівниця пункту Надія Бабовал. За її словами, в їхньому пункті ЗНО мали б складати 300 осіб. Скільки з них не прийшли, буде відомо після іспиту. Його учасники писатимуть півтори години, каже Бабовал. Щоб уникнути скупчення учасників біля входу у школу, кожному з них у запрошенні вказали час, на який вони мають прийти до пункту тестування.

Юрій Шайнюк розповів, загалом в області на тестування цьогоріч зареєструвалися понад 10 тисяч абітурієнтів. Для іспитів облаштували 45 пунктів.