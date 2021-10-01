У Тернополі 75-річна художниця займається цифровим живописом

У Тернополі готують першу виставку художниці Валентини Садикходжаєвої в техніці цифрового живопису. У 75 років жінка замінила пензлі та фарби на планшет. Майже 20 її принтів виставили у галереї “На пошті”. Про це Суспільному розповіла директорка галереї Марічка Юрчак.

За її словами, виставка називається “І вам насниться все, що бачилось у сні”. Її мають відкрити сьогодні, пише Суспільне Тернопіль

Окрім картин, працівники готують апаратуру для перформансу – художниця створюватиме принт на очах у глядачів. За словами Марічки Юрчак, картини в стилі цифрового живопису в галереї ще не виставляли:

“Нам подобається відкривати тернополянам таланти, які живуть в нашому місті разом з нами. Інтерес в тому, що це жінка вже такого елегантного віку, все життя вона займалася традиційним живописом, а рік тому, лежачи в лікарні знічев’я почала щось малювати собі на телефоні в програмці і це її так захопило, що вона повністю перейшла на цифрові медіа. Вона виходить на такі фотополювання, просто знімає на вулиці все, що її зацікавило. Це навіть можуть бути просто плями на асфальті чи якісь обірвані афіші і потім перетворює їх домальовує, переробляє”.