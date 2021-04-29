Відомий польський професор-агроном проводить навчання у господарстві «ГАДЗ»

Професор-практик, директор відділу Осередку дорадництва Сільського Господарства Свєнтокшиського воєводства в Сандомирі Адам Фура провів 10-денне навчання агрономів на базі фермерського господарства «ГАДЗ».

Під час навчання він відзначив, що за останніх п’ять років ФГ «ГАДЗ» має значні здобутки щодо застосування сучасних методів садівництва, відмінну матеріальну та інтелектуальну базу.

– Адам Фура вже неодноразово був у нас, він знову приїхав на моє запрошення. Цілий тиждень Адам вчив наших агрономів, як вирощувати якісні яблука. Розповідав про правильне живлення, догляд. Поділився секретам того, що робити, аби дерева були здоровими, а господарство – успішним, – зазначив Петро Гадз. – Навчання і надалі буде продовжуватися упродовж декількох наступних місяців. Адам Фура ще довго буде з нами. Наприкінці року працівники фермерського господарства «ГАДЗ» отримають сертифікати про те, що пройшли школу. На сьогодні мені телефонують аграрії зі всієї України й питають, чи можна приїхати до нас, на Бучаччину, аби також повчитися у Адама.

Щодо агрономічної освіти, то Адам Фура відзначив, що місцевий навчальний заклад погано готує спеціалістів, оскільки вони не практикуються на матеріальній базі фермерського господарства, а без уміння застосування знань на практиці майбутні спеціалісти не будуть мати відповідний кваліфікаційний рівень. Керівництво ФГ «ГАДЗ» підтвердило, що, на жаль, за останніх п’ять років студенти Бучацького агроколеджу майже не проходили практику, а якщо і проходили, то це було швидше з примусу, аніж з власної ініціативи. Це все свідчить про незадовільний стан навчання в цьому закладі.

Працівники фермерського господарства наголосили на тому, що досвід, який передає Адам Фура, для них є дуже цінним.

– Для нас, молодих фахівців, є дуже важливим спілкування з такою людиною-легендою. Адам Фура дає нам змогу виправляти помилки, розвиватися, використовувати сучасну техніку та препарати задля покращення якості нашої продукції. Так з кожним днем ми ставатимемо все кращими і кращими, бо наша мета – бути найкращими, – відзначив директор із садівництва фермерського господарства «ГАДЗ» Тарас Мельник.