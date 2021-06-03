Учасники Революції Гідності отримають гроші на придбання житла: у списку є Тернопільська область

11 жителів 7 областей України отримають виплати.

Уряд ухвалив підготовлене Мінветеранів розпорядження про виплату грошової компенсації за належні житлові приміщення для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, які отримали вади під час Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.

Про це 2 червня йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

До Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей будуть спрямовані 12 307,2 тис. гривень.

Це дасть можливість виплатити компенсації за житло 11 особам з інвалідністю І-ІІ груп, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.

“Мінветеранів зробило все можливе, для того, щоб учасники Революції Гідності, які втратили здоров’я, захищаючи європейські цінності та свободу в Україні, отримали виплату компенсації за житло. Далі рішення за парламентським комітетом з питань бюджету Верховної Ради”, – зазначила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.