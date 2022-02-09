Українці уже можуть ділитися техпаспортом у застосунку “Дія”

Українці від сьогодні можуть ділитися у застосунку “Дія”.

Нову функцію для водіїв, яка з’явиться у застосунку “Дія” представив Денис Монастирський сьогодні під час Дія Саміту.

Тепер у декілька кліків ви можете пошерити техпаспорт у застосунку з будь-якою людиною, у якої встановлена “Дія”. Таким чином особи, з якими ви ділитесь QR кодом стають належними користувачами та мають право на користування вашим авто та нестимуть відповідальність за порушення ПДР.

“Найбільш поширена ситуація, коли в сім’ї чоловік, або дружина користуються спільним автомобілем. Від сьогодні можна не передавати технічний паспорт, а через “Дію” скористатися відповідною послугою. Єдине, що хочу зазначити, майте на увазі, коли ви ділитеся техпаспортом зі своєю дружиною, то маєте її попередити, що і штрафи вона буде отримувати в тому числі і за вас”, – міністр внутрішніх справ України.

У законодавстві давно існує поняття “Належний користувач”. Проте зараз у відповідних реєстрах їх налічується лише близько 40 тисяч.