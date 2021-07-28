В одному з районів Тернопільщини два дні не буде газу
До уваги споживачів, які проживають у Тернопільському районі та користуються природним газом.
У середу, 28 липня 2021 року, Бердичівським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» буде припинено газопостачання із ГРС Нестерівці, згідно маршруту транспортування газу №45, у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт.
Початок робіт заплановано на 09 годину ранку.
Тривалість робіт: дві доби.
Про відновлення газопостачання споживачі будуть повідомлені додатково.
Просимо закрити крани перед газовими приладами!