В одному з районів Тернопільщини два дні не буде газу

До уваги споживачів, які проживають у Тернопільському районі та користуються природним газом.

У середу, 28 липня 2021 року, Бердичівським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» буде припинено газопостачання із ГРС Нестерівці, згідно маршруту транспортування газу №45, у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт.

Початок робіт заплановано на 09 годину ранку.

Тривалість робіт: дві доби.

Про відновлення газопостачання споживачі будуть повідомлені додатково.

Просимо закрити крани перед газовими приладами!



