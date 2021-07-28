15:34 | 29.07.2021
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Тернопільщина 

В одному з районів Тернопільщини два дні не буде газу

tata 0 Views Прокоментуй!

До уваги споживачів, які проживають у Тернопільському районі та користуються природним газом. 

У середу, 28 липня 2021 року, Бердичівським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» буде припинено газопостачання із ГРС Нестерівці, згідно маршруту транспортування газу №45, у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт. 

Початок робіт заплановано на 09 годину ранку. 

Тривалість робіт: дві доби. 

Про відновлення газопостачання споживачі будуть повідомлені додатково. 

Просимо закрити крани перед газовими приладами!


Джерело: Газорозподільна компанія “ПрАТ Тернопільгаз”

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