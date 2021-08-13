Викинула мертве немовля на сміттєзвалище: поліція розшукує жінку з Тернопільщини

На Тернопільщині триває розшук матері, яка викинула тіло немовляти на сміттєзвалище.

Випадок трапився раніше, 29 квітня, на Борщівщині. Проте, пошуки жінки тривають і досі.

Мертвого хлопчика, загорнутого у дитячу ковдру, на сміттєзвалищі виявили комунальники. Вони й повідомили правоохоронцям про страшну знахідку.

Поліцейські звертаються за допомогою до місцевих мешканців.

Якщо комусь відомі жінки, які в той час перебували на останніх місяцях вагітності або родили, а дитини нема, повідомити на лінію «102» й за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993, (067) 67 01 837.

«Будь яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується», – зазначили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.