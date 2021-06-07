Зросли виплати за лікарняними: Тернопільщина – область, де платять найменше

За підсумками чотирьох місяців 2021 року середньоденний розмір допомоги за лікарняними листами виріс на 15,2%, порівняно з відповідним періодом 2020 року, і склав 368,07 грн у середньому по країні. При цьому в розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності коливається від 296,4 грн на Чернігівщині і до 460,3 грн – в Києві. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Допомога з тимчасової втрати працездатності фінансується Фондом соціального страхування України з метою компенсації застрахованим особам втраченого за час лікування, догляду за хворими дітьми або самоізоляції від COVID-19 заробітку.

Її розмір залежить від середнього доходу працівника та тривалості його страхового стажу: від 50% середньої зарплати (стаж до 3 років) і до 100% (стаж – понад 8 років), а в разі самоізоляції – 50% доходу незалежно від тривалості стажу.

Один із найменших розмірів середньоденної допомоги за лікарняними – в Сумській (300,3 грн), Волинській (302,1 грн), Житомирській (303,1 грн), Тернопільській (305,6 грн) і Кіровоградській (308,2 грн) областях.

Один із найвищих – у Київській (384,1 грн), Донецькій (385 грн), Запорізькій (393,8 грн) і Миколаївській (407,7 грн) областях.

Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.