Зведений загін поліцейських Тернопільщини поїхав в зону ООС

В зону проведення ООС відбув зведений загін поліцейських Тернопільщини. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції Тернопільщини Михайло Білецький.

Інспектор управління патрульної поліції Василь Худяк каже, що уже вчетверте їде в зону проведення ООС:

“Я добре знаю завдання та виклики, які стоять перед нами. Наша основна робота – служба на блокпостах, перевірка транспортних засобів, аби на підконтрольні території не потрапили зброя, вибухівка, наркотики та інші заборонені предмети, охорона громадського порядку. Загалом, звична поліцейська робота з особливостями регіону, куди їдемо”.

Правоохоронці змінять своїх колег, яку вже понад два місяці несуть там службу.