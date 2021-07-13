До смерті побили біля клубу в Тернополі: батькам Віталія Гнатишина виплатять понад мільйон моральної шкоди

Суд зобов’язав засуджених за вбивство Віталія Гнатишина відшкодувати батькам потерпілого 1 мільйон 900 тисяч гривень моральної шкоди.

Один з нападників, Сергій Терендех, намагався оскаржити рішення суду та просив зменшити розмір моральної шкоди до 100 тис. грн кожному з батьків, оскільки вважає визначений судом розмір компенсації значно завищеним.

Інший засуджений, Володимир Біляшевич, просив відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, вказавши, що не хотів заподіяти смерть Віталія і його вини у загибелі юнака немає.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційні скарги засуджених залишила без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Сергій Терендех та Володимир Біляшевич заплатять батькам Віталія Гнатишина 1 мільйон 900 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, 20-річного Віталія Гнатишина та його друзів побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу “Алюр” у Тернополі. Через кілька днів після бійки Віталій помер у лікарні, так і не прийшовши у свідомість.

Правоохоронці затримали двох нападників, які нанесли того вечора тілесні ушкодження юнакам. 11 лютого у Тернополі винесли вирок – Сергію Терендеху суд призначив 10 років ув’язнення, а Володимиру Біляшевичу – 7.