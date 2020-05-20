20 травня: на Тернопільщині — 8 нових випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 20 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1089 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1016 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 647 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 97 (61 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 13 (12 одужало);
– Бучацький район – 66 (54 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 14 (12 одужало);
– Заліщицький район – 45 (36 одужало, 3 летальних);
– Збаразький район – 22 (15 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (23 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 363 (106 одужало, 6 летальних);
– Лановецький район – 19 (16 одужало);
– Монастириський район – 194 (174 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (11 одужало);
– Тернопільський район – 14 (8 одужало);
– Чортківський район – 53 (37 одужало);
– Шумський район – 134 (67 одужало, 5 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 28 осіб, в тому числі 19 медиків
☑️проведено 354 дослідження
☑️підтверджено вперше 8 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 2
⭕️Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 2
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Цеценівка – 1
• с. Сураж – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”