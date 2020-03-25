WI-FI роутер для дома: как выбрать

Если когда-то давно стационарный компьютер был большой редкостью, то сейчас этим никого не удивишь. Трудно представить настоящее без современных портативных гаджетов которые можно увидеть почти в каждом доме. Покупая такую технику перед нами стоит задача: как подключить ее к сети интернет и обеспечить его бесперебойную поставку сигнала. С этой задачей справится прибор под названием роутер.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать вай фай роутер для дома, и выясним каким характеристикам должен соответствовать качественный прибор.

Что такое WI–FI роутер и чем они отличаются?

Роутер передает интернет к устройствам, которые находятся в вашем доме от провайдера. Роутеры подразделяются в зависимости от типа их назначения. Наиболее распространенным вариантом считается модель Ethernet/LAN. Такой роутер позволяет создать вай фай соединение. Актуальными также считаются модели частотой 2, 4 и 5 ГГц. В данном случае 2,4 ГГц – это стандартная частота, которая позволяет выполнять несложные задачи, такие как прием электронной почты, просмотр информации на сайтах и в соцсетях. Приборы с частотой 5ГГц более мощные. Они обеспечивают высокую скорость интернета. Имея роутер с такой мощностью, вы можете рассчитывать на быструю передачу сигнала, играть в онлайн игры, просматривать видео в высоком качестве.

Основные критерии выбора роутера для дома

Выбирая вай фай роутер для дома стоит обратить внимание на определенные критерии.

Большое значение имеет количество портов. Обычно пользователи предпочитают роутеры, которые имеют 4 порта. Этого вполне достаточно для удобного пользования.

Скорость передачи данных. Для использования в домашних условиях этот показатель должен быть не менее 300 Мб / с.

Тип подключения. Лучше отдавать предпочтение приборам которые имеют порт с двумя типами подключения. Обратите внимание на те модели, которые объединяют в себе два интерфейса для подключения.

Наличие разъема для USB является большим плюсом при выборе модели для домашнего использования.

По возможности выбирайте модели с дополнительными антеннами. Чем больше антенн – тем качественнее сигнал будет получать роутер.

Большим преимуществом для роутера является поддержка модема 3G.

При выборе отдавайте предпочтение прибору, который имеет функцию настройки уровня мощности.