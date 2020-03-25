WI-FI роутер для дома: как выбрать
Если когда-то давно стационарный компьютер был большой редкостью, то сейчас этим никого не удивишь. Трудно представить настоящее без современных портативных гаджетов которые можно увидеть почти в каждом доме. Покупая такую технику перед нами стоит задача: как подключить ее к сети интернет и обеспечить его бесперебойную поставку сигнала. С этой задачей справится прибор под названием роутер.
Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать вай фай роутер для дома, и выясним каким характеристикам должен соответствовать качественный прибор.
Что такое WI–FI роутер и чем они отличаются?
Роутер передает интернет к устройствам, которые находятся в вашем доме от провайдера. Роутеры подразделяются в зависимости от типа их назначения. Наиболее распространенным вариантом считается модель Ethernet/LAN. Такой роутер позволяет создать вай фай соединение. Актуальными также считаются модели частотой 2, 4 и 5 ГГц. В данном случае 2,4 ГГц – это стандартная частота, которая позволяет выполнять несложные задачи, такие как прием электронной почты, просмотр информации на сайтах и в соцсетях. Приборы с частотой 5ГГц более мощные. Они обеспечивают высокую скорость интернета. Имея роутер с такой мощностью, вы можете рассчитывать на быструю передачу сигнала, играть в онлайн игры, просматривать видео в высоком качестве.
Основные критерии выбора роутера для дома
Выбирая вай фай роутер для дома стоит обратить внимание на определенные критерии.
- Большое значение имеет количество портов. Обычно пользователи предпочитают роутеры, которые имеют 4 порта. Этого вполне достаточно для удобного пользования.
- Скорость передачи данных. Для использования в домашних условиях этот показатель должен быть не менее 300 Мб / с.
- Тип подключения. Лучше отдавать предпочтение приборам которые имеют порт с двумя типами подключения. Обратите внимание на те модели, которые объединяют в себе два интерфейса для подключения.
- Наличие разъема для USB является большим плюсом при выборе модели для домашнего использования.
- По возможности выбирайте модели с дополнительными антеннами. Чем больше антенн – тем качественнее сигнал будет получать роутер.
- Большим преимуществом для роутера является поддержка модема 3G.
- При выборе отдавайте предпочтение прибору, который имеет функцию настройки уровня мощности.