Тарас Юрик: «Наша перемога – це результат успішного втілення реформи децентралізації»

Упродовж двох останніх років на розвиток інфраструктури в області було залучено понад 800 млн гривень, і це окрім коштів, які були спрямовані на ремонт доріг. Результати успішного втілення реформи децентралізації стали важливим фактором перемоги команди партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» на виборах до ОТГ. Про це народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик зазначив на прес-конференції, яку 31 жовтня провів спільно із новообраними головами об’єднаних територіальних громад.

«Хочу подякувати виборцям за підтримку нашої команди. Ми це дуже цінуємо, для нас це надзвичайно важливо. У свою чергу, будемо і надалі демонструвати процес розбудови Тернопільщини. Переможці виборів, які очолили громади, будуть основними втілювачами подальших змін на території нашої області. Ще до виборів у кожній з цих громад було реалізовано цілий ряд різних заходів, проектів. Це справді добра робота новообраних голів громад і разом з тим це результат курсу децентралізації, в рамках якої держава ділиться повноваженнями й бюджетними коштами з громадами. Ці процеси зумовлюють успіх. Ми сьогодні говоримо про 4 громади, але роботи здійснюються по всій області. Торік і в цьому році в області залучено більше 800 млн гривень і це окрім коштів на ремонт доріг. Тобто це дуже великі ресурси і можливості. Ми як політична сила, яка є основним промоутером реформи децентралізації, очевидно, розуміємо, що наша перемога пов’язана з децентралізацією», – наголошує Тарас Юрик.

Зазначимо, 29 жовтня в Україні відбулися вибори у 201-й об’єднаній територіальній громаді. На Тернопільщині вибори пройшли у 4 ОТГ. Місцевих голів та депутатів обрали у Лановецькій, Зборівській, Хоростківській та Саранчуківській громадах. У всіх чотирьох ОТГ на Тернопільщині у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».