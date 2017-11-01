Впровадження реформ в усіх галузях – єдиний шлях до поліпшення життя краю, – Віктор Овчарук

27 жовтня, відбулася прес-конференція голови обласної ради Віктора Овчарука та голови ОДА Степана Барни, організована Тернопільською обласною організацією Національної спілки журналістів України. Очільники області відповідали на питання редакторів газет Тернопільщини. Необхідно зазначити, що у приміщенні Тернопільської обласної організації НСЖУ такий захід відбувається чи не вперше. 27 жовтня, відбулася прес-конференція голови обласної ради Віктора Овчарука та голови ОДА Степана Барни, організована Тернопільською обласною організацією Національної спілки журналістів України. Очільники області відповідали на питання редакторів газет Тернопільщини. Необхідно зазначити, що у приміщенні Тернопільської обласної організації НСЖУ такий захід відбувається чи не вперше.

Звертаючись до журналістів, Віктор Овчарук акцентував: «Тернопільщина активно увійшла в процес реформи місцевого самоврядування шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов’язків, а також відповідного матеріального ресурсу. Відтак ми розпочали секторальні реформи. Прийняття Верховною Радою Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» дало поштовх реформі в галузі охорони здоров’я.

З 2017 року розпочато зміни первинної ланки медичної допомоги в області. Основне завдання – побудувати фундамент сімейної медицини. Кожен тернополянин має отримати відповідь на запитання до кого звернутися, щоб отримати першу допомогу. Здійснюється ряд кроків, що покращать якість і доступність надання медичних послуг для кожної конкретної людини: це реформування первинної медичної допомоги та створення підґрунтя для розвитку сімейної медицини, введення референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів захворювань, що зробить ліки більш доступними для пацієнтів, затвердження медичних протоколів лікування та запровадження елементів страхової медицини.

Перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть поетапними.

Нині перед нами стоїть завдання забезпечення закладів сімейної медицини. Найважливішими з них є матеріально-технічне та медикаментозне забезпечення закладів первинної медичної допомоги, що дасть можливість сімейним лікарям надавати повний обсяг гарантованих державою медичних послуг. Окремим і надзвичайно важливим питанням стоїть укомплектування амбулаторій кваліфікованими кадрами, так як в області є нестача лікарського персоналу.

Принципово новим підходом до реформування медичної галузі є створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян, на основі електронної ідентифікації пацієнтів у закладах охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних, експертних і статистичних системах. Це відчутний крок до впровадження в галузі охорони здоров’я найновіших інформаційних технологій, зрештою, – впровадження електронної охорони здоров’я, використання інновацій для підвищення ефективності медичного обслуговування та поліпшення доступу до медико-санітарної допомоги. А це надасть можливість упорядкувати процеси надання медичних послуг, поліпшить якість та знизить вартість медичної допомоги та насамперед покращить управління інформацією у галузі охорони здоров’я».

Віктор Овчарук підкреслив, що на нинішньому етапі мова про створення госпітальних округів не йдеться. «Переконаний, що сьогодні мали б створюватись госпітальні ради, до яких би входили головні лікарі, які б мали обговорити та чітко окреслити рух пацієнтів», – сказав голова обласної ради.

Керівники області говорили про перспективи і проблеми соціального розвитку краю, про реалізацію освітньої реформи тощо. По тому голови облради та ОДА відповіли на питання редакторів газет. Зокрема бережанців цікавила доля дитячого гастроентерологічного санаторію, Підвлочиськ – перспектива побудови очисних споруд, Бережани – дороги у місті, Зборів – відновлення комунальної аптеки. Віктор Овчарук запевнив, що як тільки завершаться ремонті роботи аптека запрацює, «… і ні про яку зміну форми власності мови бути не може. «Аптека є і буде комунальною установою, що входить в мережу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання».

На завершення очільники області запевнили газетярів: «2017-й рік область закінчить з хорошими показниками, принаймні вже зараз можемо говорити про значне перевиконання бюджету– прогнозовано на 100 млн.грн.».