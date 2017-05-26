Ухвалені законодавчі зміни сприятимуть ефективному розвитку лісового господарства на всій території України, – нардеп Микола Люшняк

Співавтором цього документу є народний депутат з Тернопілля Микола Люшняк.

Завдяки активній діяльності народного обранця депутати підтримали законопроект, в якому особливо важливими є поправки до статті 98 Лісового кодексу України. Згідно із нововведеннями, відтепер фінансування спрямовані на поліпшення якісного складу лісів державної і комунальної власності здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, лісогосподарських підприємств, установ та організацій.

Раніше таке фінансування здійснювалось за кошти державних цільових програм, однак, їх розробка була заборонена Урядом згідно постанови № 710 від 11.10.2016 р. «Про ефективне використання державних коштів». Крім того, згідно бюджетної програми «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» у Державному бюджеті на 2017 рік за загальним фондом передбачено лише 78 млн. гривень. Цих коштів було недостатньо.

До прикладу, мінімальна необхідна сума для фінансування лише лісогосподарських заходів, що проводяться підприємствами Півдня та Сходу України, складає близько 422,6 млн. гривень.

– Більше 1000 тис. гектарів лісів південно-східного регіону, через відсутність фінансування, знаходяться практично без охорони, як від пожеж та шкідників, так і від несанкціонованих рубок, які значно збільшились останнім часом. Ухвалені ж законодавчі зміни сприятимуть ефективному розвитку лісового господарства на всій території України, в тому числі південно-східний регіон отримає належне фінансування. Закон прийнято на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат в частині охорони пралісів, – зазначив Микола Люшняк.