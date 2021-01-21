У військовій частині на Тернопільщині загорівся склад

Рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення на території військової частини в м. Бережани

О 06:13 до Бережанських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини по вул. Золочівська.

На місце події направлено 2 відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини та оперативну групу Бережанського районного відділу. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що пожежа виникла в окремій складській будівлі (розміром 6х8 метрів), в приміщенні зберігаються автомобільні шини

О 06:47 пожежу локалізована о 06:47 на площі 112 метрів квадратних.

Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи.

Крім підрозділів ДСНС додатково залучено пожежний розрахунок військової частини

Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено.

Небезпеки для населення немає.

О 9:45 пожежу ліквідовано.