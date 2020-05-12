Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 25 червня до 17 липня

Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року пройде з 25 червня до 17 липня.

Про це в ефірі “Україна 24” розповіла в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Плануємо проведення ЗНО, починаючи з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15–17 червня, маємо провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Щоби було безпечно, працюємо над алгоритмом дій, який має затвердити державний санітарний лікар”, – сказала вона.

Нагадаємо, що в Україні через пандемію коронавірусу дитячі садки, школи та виші не працюють з 12 березня. Карантин діє до 22 травня, тому в цьому навчальному році діти за парти вже не сядуть.

У березні Мандзій говорила про можливість проведення ЗНО наприкінці літа.