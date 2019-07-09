Віктор Овчарук: «Конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я відбуватимуться відкрито та прозоро»

На Тернопільщині триває прийом документів на заміщення вакантних посад керівників 19-ти комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я.

«Медична реформа активно впроваджується в Україні і у нашому краї зокрема, – наголошує голова обласної ради Віктор Овчарук. – Комунальні заклади охорони здоров’я перетворено на комунальні некомерційнія підприємства з правом повноцінного господарювання, як і передбачалося медичною реформою. Наголошую, усі реформовані заклади охорони здоров’я підписуватимуть договір з Національною службою здоров’я України, яка і буде їх фінансувати за кожну реальну надану медичну послугу населенню. Наразі переходимо до наступного кроку – обрання керівництва реорганізованих підприємств. Згідно із вимогами законодавчих актів Тернопільська обласна рада прийняла рішення «Про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради та укладення контракту з керівником за результатами конкурсу». Відбулися перші засідання конкурсних комісій, які оголосили конкурси на заміщення вакантних посад керівників 19-ти комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я. Зараз триває прийом документів від претендентів на ці посади. Зазначу, що до складу конкурсних комісій входять депутати обласної ради, представники від колективів закладів охорони здоров’я, а також громадськості. Засідання усіх конкурсних комісій транслюватимуться в режимі онлайн на офіційному сайті Тернопільської обласної ради. Відтак конкурси відбуватимуться прозоро та відкрито».

Усі оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я, умови та терміни подання документів, вимоги до кандидатів розміщені на офіційному сайті Тернопільської обласної ради у рубриці «Актуально» розділу «Інформуємо» – http://te-rada.org/list/?t=3&s=rada