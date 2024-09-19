22:59 | 19.09.2024
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Чому «Тернопільводоканал» не одразу асфальтує розкопки на вулицях міста? Офіційне пояснення

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Їхні фахівці спеціально вичікують трохи часу, щоби ґрунт ущільнився і свіжий асфальт не просів. У літній період розкопку заасфальтовують протягом 20 календарних днів після закінчення аварійно-ремонтних робіт.
❗Проте фахівці  підприємства завжди наводять благоустрій у тих місцях, де працювали на водопровідних чи каналізаційних мережах, пояснюють у підприємстві. Спеціалісти асфальтують ці ділянки доріг, вкладають бруківку на тротуарах, за потреби впорядковують зелені зони.
💬За словами майстра відділу водопровідних мереж Христини Гречило, минулої п’ятниці, 13 вересня, водоканалівці заасфальтували 5 розкопок. Ще 20 розкопок — у черзі на асфальтування. Найближчим часом спеціалісти також планують укладання бруківки на трьох локаціях.
☀️Утім одним із визначальних факторів вдалого асфальтування є сприятлива погода. Тому різке похолодання та дощі змушують водоканалівців «влізати в борги» і відкласти процес впорядкування розкопок до весни.
 

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