Чому «Тернопільводоканал» не одразу асфальтує розкопки на вулицях міста? Офіційне пояснення

Проте фахівці підприємства завжди наводять благоустрій у тих місцях, де працювали на водопровідних чи каналізаційних мережах, пояснюють у підприємстві. Спеціалісти асфальтують ці ділянки доріг, вкладають бруківку на тротуарах, за потреби впорядковують зелені зони.