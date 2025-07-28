Нічний атака росії: ППО знищила 311 ворожих цілей, основний удар був на Хмельниччину

Вночі на 28 липня росія здійснила масштабну повітряну атаку на територію України, використовуючи 331 засіб повітряного нападу, зокрема 324 безпілотники, 4 крилаті ракети та 3 аеробалістичні ракети. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що протиповітряна оборона успішно знешкодила 311 ворожих цілей.

Деталі атаки

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, наступ почався ще 27 липня о 19:30. Російські сили атакували Україну з різних напрямків, зокрема Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Противник застосував:

324 ударних безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів;

4 крилаті ракети Х-101 , запущені з повітряного простору Саратовської області;

3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”, запущені з Липецької області.

Основний напрямок удару ворога був спрямований на місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Робота протиповітряної оборони

За попередніми даними, станом на 09:30 28 липня українські сили ППО збили або подавили 311 повітряних цілей противника, зокрема:

309 ударних безпілотників;

2 крилаті ракети Х-101.

Протягом ночі зафіксовано кілька влучань на території України, зокрема:

2 ракети різних типів та 15 ударних БпЛА влучили у 3 локації;

уламки збитих цілей впали на кількох локаціях.

Ракети Х-47 М2 “Кинджал” не досягли цілей

Особливу увагу привертає використання аеробалістичних ракет Х-47 М2 “Кинджал”, які не змогли досягти своїх цілей, завдяки ефективним діям протиповітряної оборони.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що ця атака є черговим підтвердженням потужності та ефективності української системи протиповітряної оборони, яка успішно знешкоджує ворожі ракети та безпілотники, захищаючи мирних громадян та стратегічно важливі об’єкти.