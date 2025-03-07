13:05 | 7.03.2025
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Війна 

Повітряні Сили уперше застосували французькі Mirage-2000!

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❗️Під час масованої атаки у ніч на 7 березня 2025 року Повітряні Сили уперше застосували французькі Mirage-2000! Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

💥Загалом підтверджено збиття 134 повітряних цілей:
– 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
– 8 крилатих ракет Калібр;
– 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
– 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!
86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

🇺🇦 Разом – до перемоги!

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