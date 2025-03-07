❗️Під час масованої атаки у ніч на 7 березня 2025 року Повітряні Сили уперше застосували французькі Mirage-2000! Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

💥Загалом підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

– 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

– 8 крилатих ракет Калібр;

– 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

– 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!

86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

🇺🇦 Разом – до перемоги!