Повітряні Сили уперше застосували французькі Mirage-2000!
❗️Під час масованої атаки у ніч на 7 березня 2025 року Повітряні Сили уперше застосували французькі Mirage-2000! Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
💥Загалом підтверджено збиття 134 повітряних цілей:
– 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
– 8 крилатих ракет Калібр;
– 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
– 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).
Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!
86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
🇺🇦 Разом – до перемоги!