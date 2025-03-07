На Тернопільщині понад 60 рятувальників ліквідували пожежу після ракетного удару РФ (фото)



Уночі 7 березня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, значна частина якого припала на Тернопільську область. За інформацією очільника ОВА В’ячеслава Негоди, по регіону випустили сім ракет: п’ять з них знищила ППО, однак дві влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

За інформацією Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області, рятувальники ліквідували пожежу на одному з об’єктів критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського ракетного удару

🙏На щастя, постраждалих немає.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки по області. На місці працюють 66 рятувальників та 16 одиниць техніки.