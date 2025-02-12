Хвилина мовчання на честь Ігоря ШУБАЛОГО

Він був душею підрозділу – завжди усміхнений та турботливий головний сержант з позивним “Борода”. 45-річний Ігор ШУБАЛИЙ став для побратимів справжнім батьком, який дбав про кожного бійця.

Від березня 2022 року Ігор мужньо боронив Донеччину та Луганщину у складі єгерської бригади. Відповідальний та наполегливий, він був одним з найкращих воїнів батальйону.

“Це була найдобріша, найвідповідальніша людина… Завжди дотримувався слова”, – з болем згадує дружина Олена.

1 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Твердохлібове на Луганщині Ігор загинув від мінно-вибухового поранення.

За особисту мужність нагороджений орденами “За мужність” II та III ступенів. У глибокій скорботі залишились батько Михайло Петрович та дружина Олена Василівна.