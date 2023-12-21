Тернополянка через фішингове посилання втратила 60 тис.грн.

Скориставшись сервісом «доставка» онлайн-оголошень, тернополянка не помітила як перейшла за посиланням на фішинговий сайт і втратила шістдесят тисяч гривень, які були списані з її банківської картки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про те, що мала намір придбати електроприлад, оголошення про реалізацію якого було розміщено на відомому сайті, проте з картки зникли 60 тисяч гривень.

З’ясувалося, заявниця під час заповнення форми «доставка» перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки, і в результаті шахраї зняли з її рахунку чималу суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Щоб не попастися на вудку шахраїв, варто запам’ятати одне правило — ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, на якому покупець спочатку знайшов оголошення про продаж.