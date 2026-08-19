На Тернопільщині судитимуть посадовицю, яка вимагала $1500 за зняття чоловіка з розшуку ТЦК

На Тернопільщині до суду скерували кримінальне провадження щодо 33-річної співробітниці одного з державних органів, яку обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ТЦК та СП.

За даними слідства, жінка запропонувала знайомому допомогти зняти його з розшуку, в якому він перебував через порушення правил військового обліку. Для цього вона пообіцяла вплинути на службових осіб територіального центру комплектування, щоб до реєстру «Оберіг» внесли відповідні зміни.

Свої «послуги» фігурантка оцінила у 1500 доларів США.

За версією слідства, жінка пов’язувала відмову від передачі грошей із збереженням статусу чоловіка як розшукуваного та можливістю його примусового доставлення до ТЦК та СП.

Її протиправну діяльність задокументували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Жінці висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді застави 266 240 гривень. Крім того, на її кошти в розмірі 2300 доларів США наклали арешт для подальшої конфіскації.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Обвинувачена вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.