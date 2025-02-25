Протягом 24 лютого на Тернопільщині сталося 16 пожеж
2 – у житловому секторі
Тернопіль, вул. Пирогова – вогонь у квартирі на другому поверсі знищив пральну машину, пошкодив холодильник. Дим швидко заповнив приміщення, але завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі та врятувати житло.
с. Полупанівка – пожежа в житловому будинку завдала значних збитків: знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття. Вогнеборці зупинили поширення вогню та врятували будівлю.
14 – випадків займання сухої трави на відкритих територіях. Вогонь охопив поля, узбіччя та пустирі в різних куточках області. Наймасштабніші загоряння:
Онишківці (Кременецький р-н) – 3 га сухої трави.
Лапшин (Тернопільський р-н) – 2,8 га загоряння.
Бенева (Тернопільський р-н) – ще 2,8 га випаленої рослинності.
Золотники (Тернопільський р-н) – 2 га загрози для довкілля.
Рятувальники оперативно ліквідували всі займання та запобігли подальшому поширенню вогню. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки – бережіть себе та навколишнє середовище!