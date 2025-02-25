Протягом 24 лютого на Тернопільщині сталося 16 пожеж

Тернопіль, вул. Пирогова – вогонь у квартирі на другому поверсі знищив пральну машину, пошкодив холодильник. Дим швидко заповнив приміщення, але завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі та врятувати житло.