21:17 | 25.02.2025
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Протягом 24 лютого на Тернопільщині сталося 16 пожеж

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🏠 2 – у житловому секторі
📍 Тернопіль, вул. Пирогова – вогонь у квартирі на другому поверсі знищив пральну машину, пошкодив холодильник. Дим швидко заповнив приміщення, але завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі та врятувати житло.
📍 с. Полупанівка – пожежа в житловому будинку завдала значних збитків: знищено речі домашнього вжитку, частково пошкоджено перекриття. Вогнеборці зупинили поширення вогню та врятували будівлю.
🌾 14 – випадків займання сухої трави на відкритих територіях. Вогонь охопив поля, узбіччя та пустирі в різних куточках області. Наймасштабніші загоряння:
📌 Онишківці (Кременецький р-н) – 3 га сухої трави.
📌 Лапшин (Тернопільський р-н) – 2,8 га загоряння.
📌 Бенева (Тернопільський р-н) – ще 2,8 га випаленої рослинності.
📌 Золотники (Тернопільський р-н) – 2 га загрози для довкілля.
Рятувальники оперативно ліквідували всі займання та запобігли подальшому поширенню вогню. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки – бережіть себе та навколишнє середовище!

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