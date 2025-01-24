Перехід з 1С на BAS – необхідність, обумовлена часом

Якщо ви тривалий час працювали з програмним продуктом 1С, то певно помітили, що можливості цієї програми не розширюються. І це відповідає дійсності, адже підтримка 1С в Україні припинена. Втім, ви маєте можливість продовжувати повноцінно працювати за звичними алгоритмами, для цього варто лише здійснити перехід на нову платформу, яка називається BAS.

Що потрібно знати для переходу на програмну продукцію BAS

Звичні для користувачів 1С інструменти, що дозволяють обліковувати і контролювати будь-які процеси виробництва, безумовно, полегшили управлінські процеси. Але вони перестали бути актуальними, і відтепер автоматизація всіх складових роботи бізнесу не поліпшується, хоча технології та вимоги до роботи змінюються. Це, зокрема, стосується бухгалтерських операцій, торгових і управлінських процесів, роботи з персоналом тощо. Скориставшись інформацією на сайті https://fortb2b.com.ua/ua/from-1c-to-bas/, ви матимете змогу дізнатися про всі особливості переходу з 1С на BAS та здійснити такий перехід швидко і безболісно. Адже принципи роботи на платформі BAS схожі з тими, до яких ви вже встигли звикнути, до того ж при переході не втрачаються вже налагоджені процеси. А ось постійне оновлення програм відбуватиметься, що дозволить вам йти в ногу з часом.

Які кроки необхідно зробити для переходу з 1С на BAS

Щоб стати користувачем сучасного програмного продукту BAS, кожен, хто користувався програмами 1С, може виконати цей перехід наступним чином:

Оформити офіційне звернення до компанії BAS як юридична особа. Після надсилання заявки ви отримаєте бланк заяви, яку необхідно заповнити, зазначивши усі дані. Підтвердити легальне користування продукцією 1С. Для цього необхідна реєстраційна картка, а якщо ви її загубили, то копія документа про оплату цієї продукції. Оплатити вартість обраної продукції BAS, яка є пільговою для постійних користувачів програми 1С.

Як здійснюється перехід з 1С на BAS

Такий перехід можливий кількома шляхами.

ви працювали зі стандартним продуктом 1С, не змінюючи його «під себе». У такому випадку ви просто отримаєте оновлення, при якому усі дані будуть збережені;

для переробленого варіанту 1С, до якого вносились нові інструменти, можна обрати таке ж оновлення системи, яке збереже дані та раніше внесені зміни;

ще один шлях заміни доопрацьованого раніше продукту – повна заміна продукту, до якого ваші дані будуть перенесені, за бажанням також спеціалісти компанії можуть перенести до нього і найбільш важливі попередні доробки.