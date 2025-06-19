Зневага після смерті: росія підкидає своїх мертвих до тіл українців

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що Росія цілеспрямовано використовує репатріацію тіл загиблих як інструмент тиску, дезінформації та знецінення людського життя.

«Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла своїх військових із тілами загиблих українців», — наголосив міністр.

Під час ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців в одному з таких випадків українські фахівці виявили тіло російського солдата, який мав при собі документи, військові жетони та речі з символікою збройних сил РФ. Особу вдалося встановити.

🔹 Тіло №192/25:

— Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 р.н.

— Військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390)

— Зник у районі Новомихайлівки на Донеччині. Його родичі розпочали пошуки ще у березні.

«Це черговий доказ того, як росія зневажає власних солдатів. Їх не тільки кидають у бій без шансу на життя — їхні тіла потім просто зникають, або змішуються з українськими загиблими. Це не просто приниження — це злочин проти пам’яті», — підкреслив Клименко.

Міністр вважає, що така тактика може бути частиною схеми уникнення грошових компенсацій родинам загиблих. Але Україна, на відміну від агресора, виконує свій обов’язок перед загиблими:

«Ми повертаємо своїх — з іменем і честю. Росія ж — приховує, використовує і забуває. Світ бачить цю різницю».