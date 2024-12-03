Знову виникли проблеми з електрикою, – Вʼячеслав Негода розповів про наслідки влучання БПЛА у Тернополі

Внаслідок чергової атаки ворога, під час нічної повітряної тривоги у місті Тернопіль зафіксовано удар БПЛА по одному з підприємств. В результаті цього на його території виникла пожежа. Повідомляє голова Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода.

Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників ДСНС, пожежу було локалізовано, а згодом повністю ліквідовано.

Постраждалих немає.

Проте знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків.